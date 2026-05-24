Смертельное ДТП в Чите: водитель выехал на встречку и столкнулся с двумя авто, погибли двое

В результате аварии в Чите скончался сам виновник и его несовершеннолетний пассажир

В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни двух человек. На улице Магистральной столкнулись сразу три легковых автомобиля: «Тойота Авенсис», «Тойота Калдина» и «Тойота Филдер». По предварительным данным, водитель «Тойоты Авенсис» допустил грубейшую ошибку, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с двумя другими транспортными средствами.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья, от мощнейшего удара «Тойоту Калдину» отбросило, и она съехала с проезжей части. Самыми тяжёлыми оказались последствия для виновника аварии и его пассажира. Водитель автомобиля «Тойота Авенсис» и находившийся с ним в салоне несовершеннолетний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, в результате столкновения пострадала женщина-пассажир автомобиля «Тойота Филдер». С полученными травмами она была экстренно доставлена в Краевую клиническую больницу города Читы.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.