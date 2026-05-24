Госавтоинспекция выясняет обстоятельства гибели водителя мопеда на А-108

На 200-м километре трассы МБК произошло ДТП со смертельным исходом

На 200-м километре автодороги А-108 МБК в городском округе Орехово-Зуево произошло смертельное ДТП. 28-летний водитель мопеда при попытке обгона по обочине допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем «Вольво». От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Как сообщает пресс-служба МВД по Московской области, водитель двухколесного транспортного средства решил обогнать попутный транспорт. Однако использование обочины для обгона строго запрещено правилами дорожного движения. В момент, когда мопед поравнялся с грузовиком, произошёл касательное столкновение.

Медики скорой помощи, оперативно прибывшие на 200-й километр трассы А-108, ничем не смогли помочь пострадавшему. Смерть водителя скутера наступила мгновенно. Водитель «Вольво» в результате инцидента не пострадал, грузовик получил незначительные механические повреждения.

В настоящее время сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится проверка.