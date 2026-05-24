В Черемховском районе водитель «Jaecoo» врезался в дорожный знак

20-летний мужчина не справился с управлением и погиб на месте происшествия

На автодороге «Михайловка-Берёзовый» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники полиции Черемховского района выехали на место для выяснения всех обстоятельств трагедии. Предварительно установлено, что автомобиль марки «Jaecoo» под управлением 20-летнего водителя съехал с проезжей части.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, молодой человек не справился с управлением. Транспортное средство резко сместилось в сторону, совершило съезд с дороги и на полном ходу врезалось в стойку дорожного знака. Удар пришёлся на переднюю часть автомобиля, деформация кузова оказалась критической.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Врачам осталось лишь констатировать смерть. Пассажиров в автомобиле не было, других участников аварии также удалось избежать.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Полиция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия, особенно на загородных трассах.