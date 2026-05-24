В Ставропольском крае 22-летний водитель опрокинул ВАЗ-2114 в кювет

Водитель госпитализирован после опрокидывания в кювет на трассе в Ставропольском крае

На 226 километре федеральной автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «ВАЗ 2114», двигавшийся со стороны Буденновска в направлении Зеленокумска, не справился с управлением. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате автоаварии 22-летний местный житель, находившийся за рулём отечественной легковушки, получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу города Буденновска.

В ходе разбирательства автоинспекторы установили ряд деталей. Водительский стаж молодого человека составляет всего семь месяцев. За этот короткий период он уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП мужчина был трезв. Тяжесть последствий, по оценке полиции, была снижена благодаря использованию ремня безопасности.

По факту автоаварии проводится проверка, детальные обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, что именно послужило причиной потери управления.