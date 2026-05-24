В Дагестане водитель автомашины ГАЗ насмерть сбил 9-летнего ребёнка

В селе Юркова Тарумовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 9-летний ребёнок от полученных травм скончался на месте до прибытия медицинской бригады.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан, обстоятельства, при которых мальчик оказался на проезжей части, в настоящий момент устанавливаются. Предварительно известно лишь то, что трагедия произошла днем, когда на улицах села ещё было светло. Водитель грузового автомобиля, по имеющимся данным, не покинул место происшествия и сотрудничает со следствием.

Прокуратура Тарумовского района незамедлительно организовала надзорные мероприятия по факту гибели ребёнка. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также законодательства о несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено уточнению того, находился ли мальчик на дороге без сопровождения взрослых.

На контроле надзорного ведомства также остаются ход и результаты процессуальной проверки, по итогам которой будет также дана оценка работе должностных лиц, ответственных за профилактику детского травматизма на дорогах Тарумовского района.