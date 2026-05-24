В Омске мотоциклист проигнорировал полицию и врезался в патрульную машину

В Омске сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мотоцикл. На законные требования полицейских остановиться водитель не отреагировал и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону центра города. Для блокирования опасного передвижения нарушителя на улице Булатова один из патрульных автомобилей выехал вперёд с включёнными звуковым и световым спецсигналами.

Как сообщает пресс-служба МВД Омской области, водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со служебным транспортом. После удара двухколёсное транспортное средство опрокинулось и загорелось. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно оказали помощь водителю и его пассажирке, после чего потушили горящий мотоцикл.

В результате происшествия 19-летний водитель и 17-летняя девушка получили термические ожоги, не представляющие опасности для жизни. Им была оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, госпитализация не потребовалась.

В отношении молодого человека составлены протоколы за управление транспортным средством без прав, отсутствие страхового полиса и езду без государственного регистрационного знака. Кроме того, в ходе преследования он пять раз проехал на запрещающий сигнал светофора и один раз выехал на встречную полосу. За все эти нарушения горе-мотоциклист также будет привлечён к административной ответственности. Проводится проверка.