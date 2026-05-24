Житель Заречного перевёл мошенникам 1,3 миллиона рублей за несуществующую машину

В МО МВД России по ЗАТО Заречный обратился 46-летний гражданин с заявлением о мошенничестве. Мужчина обнаружил в интернете объявление о продаже автомобиля. Вступив в переписку с продавцом через мессенджер, он договорился о покупке и внёс предоплату в размере около 900 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области, после этого неизвестный потребовал перечислить оставшуюся сумму. Потерпевший поверил и перевёл ещё свыше 400 тысяч рублей на указанный банковский счёт. Общая сумма переведённых средств составила более 1,3 миллиона рублей. Однако через несколько дней продавец полностью прекратил общение и перестал выходить на связь.

Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, гражданин незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Проверкой установлено, что автомобиля никогда не существовало, а объявление было частью продуманной преступной схемы по хищению денег у доверчивых покупателей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции призывают граждан не переводить предоплату за товар незнакомым людям без гарантий сделки.