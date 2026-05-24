Под Каменском-Уральским «Форд Транзит» опрокинулся: двое погибли, двое в больнице

Микроавтобус с четырьмя людьми опрокинулся в кювет на трассе «Сысерть-Часовая

Трагедия произошла на 33-м километре автодороги «Сысерть-Часовая». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в окрестностях Каменска-Уральского. 62-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» следовал со стороны села Маминское в направлении села Сосновское.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, мужчина не учёл дорожные условия и выбрал небезопасную скорость движения. Он потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. Удар оказался настолько сильным, что микроавтобус перевернулся несколько раз.

В результате происшествия водитель и его пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Установлено, что погибшей женщине было 50 лет. Оба погибших — жители села Маминское. Ещё двое пассажиров — мужчины 59 и 83 лет, также уроженцы Маминского, с различными травмами доставлены в лечебную организацию для оказания необходимой помощи.

Известно, что водитель имел 40-летний стаж вождения. В каком состоянии он находился в момент ДТП, будет установлено по результатам назначенной экспертизы. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, назначено проведение расследования.