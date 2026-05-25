Пьяный москвич разгромил патрульную машину и витрину магазина

Жителю столицы очень захотелось выпить. Витрина еще не открытого магазина преграждала путь — однако, звон осыпающегося стекла напрочь лишил «жаждущего» рассудка. Вслед за витриной на осколки разлетелось окно полицейской машины.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошел в одном из алкомаркетов Первопрестольной. Мужчина, не желая дожидаться открытия магазина, разбил витрину. Сработала сигнализация. Прибывшие полицейские попытались задержать хулигана, но тот оказал активное сопротивление. Когда его усадили в патрульную машину, он умудрился разбить и автомобильное окно. В суде москвич признал вину и пообещал оплатить весь ущерб. Ему назначили десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Протрезвев мужчина, должно быть, чувствует себя не совсем умным человеком. По глупости и из-за алкогольного дурмана он запятнал свою репутацию и лишился свободы на полторы недели. И ради чего? Ради того, чтобы потом краснеть перед знакомыми и платить за ремонт? Но 10 суток — достаточный срок, чтобы все обдумать. И, возможно, записаться на прием к наркологу.