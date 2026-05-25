Полиция обнаружила тело мужчины, оказавшего таинственным образом под машиной

Что произошло на берегу Калининградского залива — покрыто мраком. Очевидцы утверждают, что автомобиль придавил человека во время ремонта. Но есть и другая версия. Полиция, военные следователи и СКР выясняют обстоятельства.

Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, трагедия случилась накануне вечером в районе поселка Шоссейный, у берега Калининградского залива. Прибывшие спасатели обнаружили под автомобилем мужчину без признаков жизни. Для извлечения тела пришлось применять гидравлический инструмент. На месте страшной находки собрались представители разных ведомств — полиция, военные следователи и представители регионального СКР.

По одной из версий погибшего могли сбить, по другой — автомобиль придавил его во время ремонта. Нелепая случайность или преступный умысел — пока следствие не даст ответа, остается только гадать.