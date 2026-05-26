Байкер чудом ушел от ДТП, но в отместку сложил боковое зеркало легковушки ногой

Инцидент на проезжей части мог обернуться трагедией. Красный Suzuki вылетел на дорогу на запрещающий сигнал светофора: байкер чудом увернулся, но, проехав несколько метров, остановился — чтобы разобраться в ситуации.

Как пишет telegram-канал «Baza», мотоциклист двигался по Дмитровскому шоссе, для него горел зеленый сигнал светофора. Внезапно перед ним выехал красный автомобиль Suzuki. Байкер резко изменил траекторию и объехал машину на высокой скорости, избежав прямого удара. Однако после этого остановился, дождался иномарку, подошел и нанес удар ногой по боковому зеркалу.

Оказалось, что за рулем «японца» находилась женщина. Испугавшись агрессивного мотоциклиста, она попыталась скрыться, но тот ее все же догнал. После они спокойно поговорили, конфликт был исчерпан. Автомобилистка объяснила, что хотела развернуться, а светофор в тот момент якобы не работал. Зеркало, кстати, не пострадало — от удара ногой оно просто сложилось.