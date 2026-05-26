Мужчины пошли на рыбалку и лишились авто после погони за косулей

Жаркое из сибирской косули браконьеры так и не успели попробовать. Более того, они остались без транспорта, со штрафом и уголовным делом. Все потому, что во время погони по полю в выхлопную систему набилась солома.

Как рассказал портал «Ура.ру» со ссылкой на УМВД региона, инцидент произошел на территории Косыгинского общедоступного охотничьего угодья под Курганом. Оттуда в полицию поступило сообщение о загоревшемся легковом автомобиле. Прибывшие сотрудники обнаружили в уничтоженной огнем машине обугленную тушу сибирской косули.

Выяснилось, что 46-летний ранее судимый житель Кургана и 50-летний местный житель поехали на рыбалку, взяв с собой двуствольное охотничье ружье. По дороге они заметили косулю и решили пострелять. Во время погони за лесным обитателем по полю в резонатор набилась солома. После того как животное застрелили и погрузили в багажник, машина вдруг загорелась.

Ущерб природному департаменту оценили в 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Курганец задержан, его подельник отпущен под подписку о невыезде.