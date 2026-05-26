Оставленная в машине собака нажала на курок дробовика и ранила женщину

Хозяин зашел в магазин. В машине остались заряженное ружье и пес. Собака перепрыгнула с переднего на заднее сидение — и прозвучал выстрел.

В Небраске дробь попала в автомобиль, стоящий неподалеку на светофоре

Как сообщает полиция Скоттсблаффа американского штата Небраска, инцидент произошел в субботу, 23 мая, у круглосуточного магазина. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о стрельбе. Прибывшие стражи порядка обнаружили пробитую дробью пассажирскую дверь пикапа с кемпером и гильзы от охотничьего ружья.

Как выяснилось, владелец автомобиля зашел в магазин, на заднем сиденье лежал заряженный дробовик. Собака в беспокойстве металась по салону и в какой-то момент случайно прыгнула на ружье, нажав на спусковой крючок.

Дробь задела женщину, которая в тот момент ожидала разрешающего сигнала светофора, высунув руку в открытое окно своей машины. Одна дробинка попала ей в предплечье. Пострадавшую доставили в больницу, угрозы жизни не было — пациентке оказали первичную медпомощь и отпустили домой.

Надо отметить, что перевозка заряженного оружия в автомобиле в этом штате США строго запрещена. Личности владельца и пострадавшей не разглашаются, порода пса также не уточняется.