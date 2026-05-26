Юноша принял чужую машину за бесхозную и продал ее на запчасти

Молодой человек решил, что брошенное кем-то можно забрать себе. И увидев во дворе старенький седан, который давно не подавал признаков жизни, просто его присвоил, разработав нехитрый план.

Как рассказывает кировская редакция «МК», во второй городской отдел полиции обратилась 46-летняя женщина. Она заявила о пропаже своего неисправного ВАЗ-2115, который долгое время простоял у дома на улице Труда. Оперативники быстро вышли на след предполагаемого злоумышленника — им оказался 22-летний местный житель.

Задержанный пояснил: он посчитал отечественный седан «ничейным». Нашел в Сети объявление о выкупе машин на запчасти, договорился о сделке и продал легковушку. Покупатель увез «пятнадцатую» в неизвестном направлении. Однако полицейским удалось отследить маршрут похищенного транспортного средства, изъять его у перекупщиков и вернуть законной владелице. В отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Даже если автомобиль выглядит как забытый всеми хлам, у него есть собственник. Надеяться на «авось» и распоряжаться чужим имуществом — прямой путь на скамью подсудимых. Молодой человек, видимо, не знал, что бесхозных машин во дворах практически не бывает. Зато теперь он узнает, что такое уголовная ответственность.