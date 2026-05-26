Юноша принял чужую машину за бесхозную и продал ее на запчасти

Инцидент произошел в Кирове

Молодой человек решил, что брошенное кем-то можно забрать себе. И увидев во дворе старенький седан, который давно не подавал признаков жизни, просто его присвоил, разработав нехитрый план.

Татьяна Бибикова

Как рассказывает кировская редакция «МК», во второй городской отдел полиции обратилась 46-летняя женщина. Она заявила о пропаже своего неисправного ВАЗ-2115, который долгое время простоял у дома на улице Труда. Оперативники быстро вышли на след предполагаемого злоумышленника — им оказался 22-летний местный житель.

Задержанный пояснил: он посчитал отечественный седан «ничейным». Нашел в Сети объявление о выкупе машин на запчасти, договорился о сделке и продал легковушку. Покупатель увез «пятнадцатую» в неизвестном направлении. Однако полицейским удалось отследить маршрут похищенного транспортного средства, изъять его у перекупщиков и вернуть законной владелице. В отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Даже если автомобиль выглядит как забытый всеми хлам, у него есть собственник. Надеяться на «авось» и распоряжаться чужим имуществом — прямой путь на скамью подсудимых. Молодой человек, видимо, не знал, что бесхозных машин во дворах практически не бывает. Зато теперь он узнает, что такое уголовная ответственность.

