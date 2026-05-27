Отец пересадил тело своего мёртвого сына за руль, чтобы избежать наказания

О трагедии, которая случилась 21 января на 44-м километре трассы Челябинск — Троицк, рассказал информационный ресурс «Infox». 45-летний Александр Пивоваров, управляя автомобилем, попал в аварию, в том ДТП погиб его 17-летний сын.

Чтобы избежать уголовной ответственности за пьяную езду и вождение без «прав», за которые он ранее уже был судим, мужчина перетащил тело подростка на место водителя. Однако экспертиза, следственный эксперимент и показания близких разрушили эту версию. Выяснилось, что юноша никогда не садился за руль, а лишь готовился к получению ВУ — учился в автошколе. И тот самый автомобиль семья купила в подарок сыну на его совершеннолетие.

Теперь отцу предстоит отвечать не только за гибель сына, но и за циничный подлог, устроенный на месте трагедии. Прокурор запросил для виновника 12 лет колонии. Жаль, что вернуть назад ничего нельзя. Ни юношу. Ни доверие семьи, которое было растоптано в тот самый момент, когда отец прикоснулся к телу, чтобы скрыть правду.