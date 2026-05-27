Самосвал без тормозов расплющил легковушку вместе с женщиной

На Кузбассе многотонный грузовик, у которого отказала тормозная система, раскатал машину в лепешку. Выжить в такой аварии у автомобилистки не было шансов.

В Осинниках после жуткого ДТП останки буквально соскребали с асфальта

Как сообщает сетевой ресурс «VSE42» со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла 27 мая в городе Осинники Кемеровской области. По словам очевидцев, у грузового автомобиля отказали тормоза. И он на полном ходу врезался в легковушку, смяв ее в блин.

Женщина, находившаяся за рулем, скончалась мгновенно на месте. Прибывшие пожарные и медики лишь констатировали смерть. Сотрудники полиции приступили к выяснению обстоятельств ДТП.

Техническая неисправность грузовика оборвала жизнь ни в чем не повинного человека. Почему самосвал с поломкой столь важной системы вообще выпустили в рейс? На этот вопрос предстоит ответить и водителю, и владельцам транспортного средства.