Автобус с 40 пассажирами протаранил столб после столкновения с Mercedes-Benz

Перед столкновением с ЛЭП автобус протаранил три припаркованные на обочине машины. Что конкретно привело к ДТП в большом городе на юге Западной Сибири — в этом уже разбираются компетентные органы.

Дорожный инцидент случился 27 мая около 12:30 на проспекте Карла Маркса. 66-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz не предоставил преимущество автобусу, следовавшему по маршруту № 95 «Мега — Строительный рынок «Южный». От сильного бокового удара тяжелый ЛиАЗ швырнуло в сторону, где он поочередно задел три легковушки, после чего влетел прямо в опору линии электропередачи.

В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 40 пассажиров. Большинство отделалось испугом, однако двоим понадобилась врачебная помощь. К медикам обратились 64-летняя женщина и 20-летняя девушка. Информации об их состоянии пока не поступало.

Точные причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе прокурорской проверки. Следователям предстоит выяснить, что именно привело к аварии — невнимательность, плохое самочувствие или техническая неисправность иномарки.