Тела пришлось вырезать: легковушка попала под гружёный тягач на трассе

ДТП на загородной дороге оборвало три жизни в одно мгновение. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу прямо перед многотонным тягачом. Спасателям пришлось резать искореженный металл, чтобы достать тела.

Как передает канал «Mash на Мойке», трагедия разыгралась на 372-м километре автодороги неподалеку от Самойловского сельского поселения. Груженый тягач и Renault столкнулись лоб в лоб. Удар оказался такой силы, что легковушка превратилась в груду смятого железа.

В салоне находились три человека: мужчина за рулем, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок. Никому из них выжить не удалось — травмы привели к мгновенной смерти. Водитель же большегруза серьезно не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения. Специалистам пришлось применять гидравлический инструмент для деблокировки погибших из искореженных конструкций кузова. Обстоятельства и точные причины выезда легкового автомобиля на встречную полосу устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Одна секунда на обгоне или мгновенная потеря концентрации — и целая семья исчезает в ревущем потоке встречного металла, оставляя после себя лишь тишину на обочине.