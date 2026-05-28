Водитель устроил гонку с ДПС, пассажир выпрыгнул с оружием и скрылся в лесу

Патрульный экипаж включил спецсигналы, но отечественная легковушка лишь прибавила газу. Когда автомобиль наконец остановился, из салона выскочил человек с подозрительным свертком в руках и побежал в лес.

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль в Нязепетровском районе на северо-западе Челябинской области, однако шофер проигнорировал законное требование и лишь добавил газу. Началось преследование с включенными маячками, но нарушитель упорно не реагировал на сигналы патрульной машины. Спустя некоторое время гонка прекратилась — видимо, сидевший за рулем осознал тщетность попыток оторваться.

Как только транспорт остановился, с переднего пассажирского сидения выпрыгнул мужчина. В руках он сжимал частично прикрытый тканью предмет, напоминающий оружие. Беглец ринулся в лесной массив, рассчитывая затеряться среди стволов, а загадочную ношу выбросил неподалеку от места задержания.

Скрыться надолго не вышло — полицейские быстро настигли подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. На него составили административные материалы за неповиновение стражам порядка. Параллельно решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за незаконный оборот огнестрельного оружия. Назначен комплекс экспертиз, которые установят характеристики найденного предмета.