Жертвенный баран убежал из мечети и перекрыл движение автомобилям

Жертвенное создание не захотело мириться со своей участью. Баран убежал с территории мечети и рванул наперерез потоку машин. Очевидцы замерли с телефонами, а соцсети взорвались призывами подарить беглецу помилование.

В Оренбурге баран, приготовленный для традиционного обряда на Курбан-байрам, сумел вырваться на свободу прямо с территории центральной мечети. Животное выбежало на проезжую часть и принялось маневрировать между автомобилями с неожиданной ловкостью. Кадры побега, переданные каналу Baza, запечатлели отчаянный рывок — по словам свидетелей, беглец двигался стремительно, аккуратно огибая препятствия и демонстрируя недюжинный запас энергии.

Пользователи социальных сетей встретили видео шквалом эмоций. Комментаторы наперебой жалеют рогатого «спринтера» и пишут, что животное отчаянно цепляется за жизнь. Многие уверены: столь эпичной выходкой беглец заслужил право на существование. Набралось немало голосов за то, чтобы подарить барану шанс.