8-летний мальчик попал под грузовик, выскочив на дорогу в метре от перехода

Прогулка в сумерках по чужому городу обернулась для второклассника реанимацией. Тяжеловоз попытался увернуться, выскочил на встречную полосу, однако мальчик в испуге метнулся обратно.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, вечером 26 мая в микрорайоне Казаровский на улице Григория Алексеева произошло ЧП с участием грузового автомобиля Volvo и малолетнего пешехода. 8-летний мальчик приехал в Тюмень из Екатеринбурга вместе с родителями — семья гостила у родственников. Ребенок гулял с другими детьми вдоль проезжей части и внезапно побежал через дорогу — все происходило буквально в метре от оборудованного пешеходного перехода.

По словам 37-летнего водителя большегруза, он предпринял отчаянный маневр, вырулив на встречную полосу, чтобы избежать наезда. Однако мальчик, заметив опасность, запаниковал и рванул обратно. Предотвратить аварию не удалось. Пострадавший екатеринбуржец был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Шофера Volvo привлекли к административной ответственности. Проверка выявила целый букет нарушений: отсутствовали тахограф, диагностическая карта и защитный полог, а шины на осях имели разный рисунок протектора. Прочие обстоятельства дорожного инцидента выясняются.