Мужчина попытался вернуть возлюбленную, угрожая ей внедорожником и оружием

Он решил, что страх — лучший фундамент для возобновления отношений. Тяжелый внедорожник кружил вокруг перепуганных людей, имитируя наезд. Но кульминация наступила позже, когда прогремели выстрелы.

Прокуратура Соболевского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя поселка Крутогоровский Камчатского края. Мужчина проходит по уголовному делу об угрозе убийством. Весной текущего года сельчанин попытался вернуть расположение экс-сожительницы весьма радикальным методом.

Сидя за рулем джипа, фигурант выследил бывшую возлюбленную и ее знакомых. Он совершал опасные маневры, резко тормозя в сантиметрах от пешеходов. Психологическая атака на этом не прекратилась: позже злоумышленник добрался до жилища, где укрывались потерпевшие, и дважды выстрелил из охотничьего оружия прямо во входную дверь квартиры.

К счастью, обошлось без физических травм. Однако перепуганные граждане восприняли угрозу более чем реально. Сам обвиняемый полностью признал вину, объяснив свой дикий поступок ревностью и желанием склеить разбитые отношения. Материалы уже переданы мировому судье для рассмотрения по существу.

Порой отказ продолжать отношения подталкивают людей на безумные поступки. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как житель ЮАР, который не мог пережить развод, дважды переехал бывшую жену на пикапе, не оставив девушке шансов выжить.