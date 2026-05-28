Двое парней угнали ИЖ, чтобы погреться, и оказались в кювете

Ночной холод заставил приятелей искать убежище на колесах. Они знали, где стоит незапертая машина. Поездка согрела, но ненадолго — финальной точкой маршрута стала канава у дороги.

Ранним утром 26 мая житель Антропово Костромской области не обнаружил свой автомобиль ИЖ на привычном месте парковки возле дома. Ключи хозяин беспечно оставлял в замке зажигания, не подозревая, что на его старенькую «колымагу» вообще может кто-то позарится. Ориентировка ушла патрулям, и вскоре легковушку отыскали в придорожной канаве неподалеку. Двоих похитителей двадцати лет задержали по горячим следам.

Восстановить картину происшествия помогли признания самих фигурантов. Перед происшествием молодые люди распивали спиртное, после чего решили проветриться. Пешая прогулка быстро утомила, и продрогшие гуляки начали искать способ согреться. Один припомнил, что на соседней улице мужчина постоянно оставляет свою машину открытой.

Идея материализовалась в действие. Идейный вдохновитель уселся за руль первым, затем передал управление приятелю. Последний не совладал с коробкой передач и ИЖ улетел в кювет. Бросив помятое транспортное средство, парочка разбрелась по домом. Сотрудники УМВД уже возбудили уголовное дело за угон, совершенный группой лиц. Автомобиль возвратили законному собственнику.

Не секрет, что затуманенный алкоголем разум редко приводит к взвешенным решениям, а незапертая дверь и ключи в салоне превращают любого подвыпившего и продрогшего прохожего в спонтанного испытателя сельских дорог.