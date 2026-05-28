1,5-годовалый малыш заперся в машине посреди ночи

Кроха, едва научившийся ходить, внезапно исчез из поля зрения взрослых и обнаружился за стеклом припаркованной легковушки. Теперь социальным службам предстоит выяснить, как ребенок оказался в запертом салоне глубокой ночью.

Вызов на пульт дежурного поступил около полуночи 27 мая. Экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска немедленно выдвинулся на улицу Краузе. На месте специалисты обнаружили заблокированного в иномарке малыша. Действовали оперативно: замки вскрыли, юного «пленника» извлекли и передали родителям. Жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.

Спасатели советуют соблюдать базовые правила безопасности и рекомендуют устанавливать детские блокираторы и системы контроля замков. А запасной комплект ключей в надежном месте вне салона — та самая мелочь, которая в критический момент сбережет и нервы, и драгоценные секунды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал трагическую историю, произошедшую в испанском регионе Галисия. Отец забыл 2-летнюю девочку в салоне автомобиля, оставленного на несколько часов на солнцепеке.