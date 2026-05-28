Автомобиль протаранил автобус с пассажирами в Казани: 12 человек постарадали

Среди тех, кому сейчас оказывают помощь, есть совсем маленькие пассажиры. Как они пережили этот удар и сколько еще людей остаются под наблюдением врачей — предстоит выяснить полиции в ближайшие часы.

Дорожная авария с участием пассажирского транспорта произошла на Горьковском шоссе в Казани. По информации канала «Baza», один из водителей не рассчитал тормозной путь и на скорости протаранил идущий впереди автобус. Его переднюю часть смяло практически до неузнаваемости. Удар пришелся точно в кабину — металл скомкало, будто фольгу. В салоне в этот момент находились десятки пассажиров, включая малышей. Идущий впереди автобус от удара развернуло боком.

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Всего за помощью к медикам обратились 12 пострадавших. Четверо из них — дети. Характер полученных травм и состояние раненых уточняются, на месте продолжают работу экстренные службы.

Обстоятельства случившегося выясняются. Следствию предстоит установить, что привело к фатальной ошибке — техническая неисправность, невнимательность либо погодные условия.