Подростки забросали мужчину камнями, повредив и припаркованные автомобили

Готовая сцена для отечественного кинематографа, который так любит воскрешать мрачную эстетику лихих 90-х. Уличная шпана, булыжники, беззащитные люди и автомобили, попавшие под горячую руку хулиганов — все это попало на камеру.

События развернулись в 112-м микрорайоне Улан-Удэ. Камеры зафиксировали, как группа подростков преследует взрослого мужчину, швыряя в него камни, палки и обломки кирпича. От атаки юнцов пострадали также припаркованные поблизости машины — летящие снаряды оставили отметины на кузовах.

Четверых самых активных нападавших оперативно задержали. Им 15-16 лет. С несовершеннолетними и их родителями сейчас работают силовики. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На допросе 38-летний потерпевший пояснил, что шел с женой домой. Толпа молодых людей подбежала с требованием дать сигарету. После отказа моментально завязался конфликт, переросший в массовое преследование и избиение.

Агрессивные подростки, конечно, ответят перед законом. Но страшно, что такие новости — не сериальная ретроспектива, а свежая уголовная хроника из спального микрорайона.