Арестованный мужчина выпрыгнул из полицейской машины и угодил прямо под поезд

В Великобритании наручники не помешали задержанному сделать отчаянный рывок к свободе. Вот только маршрут пролегал через железную дорогу, и состав уже приближался.

ЧП произошло в британском регионе Хартфордшир. Как рассказал телевизионный канал BBC, служебный фургон полиции вез 40-летнего арестованного в суд, когда тот внезапно сумел открыть дверь и выпрыгнуть наружу прямо на ходу. Приземлившись, беглец бросился прочь, однако траектория привела его прямиком на железнодорожное полотно. Мгновение отчаянной свободы обернулось роковой случайностью.

Побег закончился трагически: мужчина попал под приближающийся поезд и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Обстоятельства устанавливаются, начато служебное расследование действий конвоя.