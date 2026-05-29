237

Угонщик сменил три машины за одну ночь, выбирая самую комфортную

«Рекордсмена» по спонтанным тест-драйвам задержали полицейские в Кирове

Кажется, парень просто не мог определиться с выбором. Одна легковушка показалась недостаточно резвой, вторая — неудобной. К рассвету список протестированных моделей выглядел впечатляюще.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Угонщик сменил три машины за одну ночь, выбирая самую комфортную

Ночные приключения молодого жителя Кирова завершились задержанием. За несколько часов он успел угнать три разных автомобиля, последовательно меняя их: одна машина быстро наскучила автовору, вторая и вовсе перестала заводиться. Передвижения злоумышленника отследили по камерам наружного наблюдения.

Полицейские сработали оперативно. Фигуранта взяли, когда тот уже присматривался к очередному транспортному средству. Теперь незадачливому «испытателю» грозит уголовная ответственность сразу по нескольким эпизодам. Мотивы столь азартной смены угнанных автомобилей выясняются — возможно, юноша просто искал ту самую, идеальную.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует