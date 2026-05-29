Угонщик сменил три машины за одну ночь, выбирая самую комфортную

Ночные приключения молодого жителя Кирова завершились задержанием. За несколько часов он успел угнать три разных автомобиля, последовательно меняя их: одна машина быстро наскучила автовору, вторая и вовсе перестала заводиться. Передвижения злоумышленника отследили по камерам наружного наблюдения.
Полицейские сработали оперативно. Фигуранта взяли, когда тот уже присматривался к очередному транспортному средству. Теперь незадачливому «испытателю» грозит уголовная ответственность сразу по нескольким эпизодам. Мотивы столь азартной смены угнанных автомобилей выясняются — возможно, юноша просто искал ту самую, идеальную.