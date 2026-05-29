Угонщик сменил три машины за одну ночь, выбирая самую комфортную

Кажется, парень просто не мог определиться с выбором. Одна легковушка показалась недостаточно резвой, вторая — неудобной. К рассвету список протестированных моделей выглядел впечатляюще.

Ночные приключения молодого жителя Кирова завершились задержанием. За несколько часов он успел угнать три разных автомобиля, последовательно меняя их: одна машина быстро наскучила автовору, вторая и вовсе перестала заводиться. Передвижения злоумышленника отследили по камерам наружного наблюдения.

Полицейские сработали оперативно. Фигуранта взяли, когда тот уже присматривался к очередному транспортному средству. Теперь незадачливому «испытателю» грозит уголовная ответственность сразу по нескольким эпизодам. Мотивы столь азартной смены угнанных автомобилей выясняются — возможно, юноша просто искал ту самую, идеальную.