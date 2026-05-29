Совершившим зверское убийство аниматоров на трассе М4 «Дон» вынесли вердикт

Правосудие готовится поставить точку в резонансном деле, которое началось с обычной просьбы людей о помощи на обочине. Двое молодых аниматоров ехали ночью по трассе и остановились, чтобы выручить незнакомцев. Этот жест сострадания стал для обоих фатальным.

Резонансное преступление произошло чуть больше трех лет назад

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда огласила вердикт троим фигурантам: Анатолию Двойникову, Демьяну Кеворкьяну и Араму Татосяну. Их признали виновными в разбойном нападении, двойном убийстве и угоне. События развернулись в ночь на 29 апреля 2023 года на автодороге неподалеку от станицы Березанской.

Организатор праздников Кирилл Чубко и 19-летняя аниматор Татьяна Мостыко направлялись на Hyundai из поселения Крыловского в Усть-Лабинск. На трассе М-4 «Дон» злоумышленники инсценировали поломку. Под предлогом ремонта колеса они остановили машину, после чего напали на водителя и пассажирку.

Потерпевших возили к банкоматам по разным населенным пунктам в окрестности, принуждая снимать наличные со счетов. Опустошив их карты, обоих аниматоров зарезали: мужчине нанесли не менее тринадцати ранений, девушке — минимум шесть. С тел убийцы сняли ювелирные украшения, трупы закопали в лесополосах у хутора Коржи и на месте преступления в Выселковском районе. От Hyundai Кеворкьян тоже избавился — сжег машину. Общий ущерб превысил 570 тысяч рублей.

Отдельно присяжные признали Кеворкьяна виновным в расправе над знакомым, совершенной еще в 2013 году. Вердикт вынесен единогласно с отметкой: никто из обвиняемых снисхождения не заслуживает. Дату оглашения приговора суд объявит дополнительно.