Мужчина загнал LADA Niva на мусорку в знак протеста против свалки

Белая LADA Niva посреди горы отходов — не случайность и не чья-то нелепая шутка. Так южанин решил привлечь внимание властей к ситуации с мусором, которую те упорно игнорируют. Перформанс, конечно, радикальный, зато — заметный.

Мужчина рассказал каналу «Mash», что четыре года подряд обращается к чиновникам из-за контейнера, установленного с грубейшими нарушениями санитарных норм. Точка давно превратилась в рассадник крыс, а реакция администрации оставалась нулевой. Тогда хозяин машины пошел на крайние меры и водрузил собственный внедорожник прямо в эпицентр мусорного коллапса.

По словам автора акции, только такие радикальные шаги способны пробить стену безразличия. Местные горожане в комментариях подтверждают: нашествие грызунов в курортном городе нарастает. Особенно остро ситуация ощущается на Петрозаводской и Насыпной улицах — там баки не вычищают неделями, а залежи бытовых отбросов копятся, привлекая полчища вредителей.

Отечественный внедорожник, увязший в отбросах, стал красноречивее любых официальных обращений. Видимо, когда слова уже не работают, в ход идет народный креатив.