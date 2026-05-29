Бизнесмен убил кредитора молотком и сжег его кроссовер

Долг в несколько миллионов рублей был погашен самым зверским способом. Дагестанец исчез вместе со своим Toyota Highlander. Его тело нашли в заброшенном колодце.

Окружная прокуратура сообщила подробности громкого дела. Коммерсант Евгений Колганов задолжал уроженцу Дагестана Магомедхабибу Магомедову крупную сумму. Расплачиваться мужчина не планировал и придумал иной выход — забил оппонента молотком до смерти.

Покончив с кредитором, злоумышленник угнал его белую иномарку, вывез в лесной массив и поджег. После чего вместе с наемным работником перевез тело на промышленную базу. Там подельники сбросили останки в яму-колодец, засыпали песком и накрыли железобетонными блоками.

Суд признал Колганова виновным и назначил наказание в виде 14 с половиной лет колонии строгого режима. Помогавший ему мужчина отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Кроме того, в пользу родных погибшего взыскали компенсацию материального и морального вреда — 10 миллионов рублей.