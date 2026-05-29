Jeep Cherokee протаранил жилой дом и устроил пожар

В Лабинске неадекватного водителя удерживали росгварцейцы

Никто и подумать не мог, что целая семья останется без крыши над головой из-за неадекватного состояния совершенно случайного человека за рулем внедорожника. Ночной кошмар ворвался в мирное жилище вместе с ревом мотора и запахом гари.

Татьяна Бибикова

Инцидент произошел накануне ночью 29 мая. 43-летний житель Геленджика, управлявший Jeep Cherokee, двигался по Лабинску, но в какой-то момент совсем потерял контроль над реальностью, вылетел с проезжей части и врезался в частный дом. Удар спровоцировал возгорание, постройку охватило пламя.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники МЧС и Росгвардии. Автомобилист вел себя агрессивно и оказал силовикам неповиновение. Мужчину задержали, его состояние расценили как неадекватное. Сейчас полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

