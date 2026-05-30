На трассе в Ставропольском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

В Благодарненском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На 76-м километре автодороги «Светлоград — Благодарный — Буденновск» 65-летний водитель автомобиля «Гранта» совершил наезд на пешехода. В момент аварии пешеход находился на проезжей части в тёмное время суток.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от полученных травм 39-летний местный житель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель отечественного автомобиля, по имеющимся данным, не пострадал и остался на месте ДТП для взаимодействия с правоохранительными органами.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить точные причины и условия, приведшие к трагедии.

Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.