В Челябинской области пьяный водитель без номеров пытался уйти от полиции и влетел в кювет

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, уходя от погони, лихач не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы дороги, совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет.
В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Проведённая проверка показала, что за рулём находился 29-летний мужчина. Его водительское удостоверение оказалось просроченным. Кроме того, у нарушителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, он не был пристёгнут ремнём безопасности. Сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а также не застрахован — полис ОСАГО отсутствует.
Нарушителю грозят крупные штрафы за управление транспортным средством без прав, номеров и страховки, за отказ от остановки по требованию полиции, а также за управление автомобилем в состоянии опьянения. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливаться, проводится проверка.