В Челябинской области пьяный водитель без номеров пытался уйти от полиции и влетел в кювет

В Красноармейском районе Челябинской области наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2109, двигавшийся без государственных регистрационных знаков. Инцидент произошёл вблизи села Шумово. На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, вместо этого увеличив скорость и попытавшись скрыться. Сотрудники ДПС незамедлительно начали преследование нарушителя.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, уходя от погони, лихач не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы дороги, совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Проведённая проверка показала, что за рулём находился 29-летний мужчина. Его водительское удостоверение оказалось просроченным. Кроме того, у нарушителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, он не был пристёгнут ремнём безопасности. Сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а также не застрахован — полис ОСАГО отсутствует.

Нарушителю грозят крупные штрафы за управление транспортным средством без прав, номеров и страховки, за отказ от остановки по требованию полиции, а также за управление автомобилем в состоянии опьянения. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливаться, проводится проверка.