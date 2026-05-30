Пьяный водитель без прав сбил пешехода на «зебре» в Москве и скрылся

На Открытом шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжёлыми последствиями. Водитель автомобиля «Хендай», не имея права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода. Пострадавший пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, то есть имел преимущество в движении.

В Москве на Открытом шоссе пьяный водитель без прав сбил пешехода и попытался скрыться

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, в результате наезда пешеход получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Водитель же, совершив наезд, предпочёл скрыться с места происшествия.

Однако спустя непродолжительное время сотрудникам полиции удалось установить личность нарушителя и его местонахождение. Беглец был задержан. В отношении него собраны доказательства, подтверждающие факт управления автомобилем в состоянии опьянения, отсутствие водительских прав, а также оставление места ДТП.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль расследование обстоятельств аварии, а также привлечение виновника к уголовной ответственности. Дело квалифицировано по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до семи лет. Расследование продолжается.