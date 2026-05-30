На трассе под Невьянском водитель «Тойоты» погиб под колёсами мотоцикла

Трагедия произошла днём 30 мая 2026 года на 42-м километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в Невьянском районе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» остановился на правой обочине по личным причинам.

Не убедился в безопасности: водитель «Тойоты» вышел на проезжую часть и погиб

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, мужчина не убедился в безопасности перехода и вышел на проезжую часть перед приближающимся транспортным средством. В этот момент по автодороге со стороны Екатеринбурга в направлении Невьянска двигался мотоцикл «Сузуки» под управлением 31-летней женщины. Мотоциклистка предприняла меры к экстренному торможению, однако избежать наезда не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Центральную районную больницу города Верхняя Пышма. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что женщина-водитель мотоцикла имеет общий стаж управления транспортными средствами 7 лет, стаж управления мототранспортом — 4 года. При этом ранее она 43 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.