В Подмосковье в ДТП пострадала семья с детьми

В городском округе Балашиха Московской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних. Авария случилась возле одного из домов на улице Речная в микрорайоне Кучино.

Двое детей в больнице после лобового столкновения «Шевроле» и «Пежо» в Балашихе

Как сообщает телеграм-канал «Московская область 24», водитель автомобиля марки «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем «Пежо».

В результате столкновения пострадали три человека. Среди них — двое несовершеннолетних, которые были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение. Информация о характере и тяжести полученных травм на данный момент не разглашается. Третий пострадавший — взрослый. Все раненые находятся под наблюдением врачей.

На месте происшествия работали инспекторы Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.