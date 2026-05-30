В Подмосковье в ДТП пострадала семья с детьми

Как сообщает телеграм-канал «Московская область 24», водитель автомобиля марки «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем «Пежо».
В результате столкновения пострадали три человека. Среди них — двое несовершеннолетних, которые были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение. Информация о характере и тяжести полученных травм на данный момент не разглашается. Третий пострадавший — взрослый. Все раненые находятся под наблюдением врачей.
На месте происшествия работали инспекторы Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.