В Севастополе мотоциклист врезался в Lexus, его выбросило под колёса встречного Mitsubishi

В Севастополе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 33-летний мотоциклист, не имеющий права управления. Авария произошла на автодороге «Севастополь — порт бухта Камышовая». Водитель питбайка Kayo неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Lexus и совершил с ним столкновение.

В Севастополе мотоциклист без прав протаранил Lexus и вылетел на встречную полосу

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя, от удара байкера выбросило на полосу встречного движения — прямо под колёса автомобиля Mitsubishi под управлением 39-летнего водителя, который двигался в своей полосе, не нарушая правил. Избежать наезда он не успел. В результате двойного удара мотоциклист получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции, оперативно прибывшие на место, оказали пострадавшему первую помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи. После этого байкера доставили в больницу для дальнейшего лечения. Установлено, что мотоциклист не имел права управления транспортными средствами.

Байкер направлен на медицинское освидетельствование. Признаков опьянения у водителей иномарок не установлено. Сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.