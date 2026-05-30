В Красноярске КамАЗ при перестроении спровоцировал смертельное ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска работают на месте смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Свердловской. 23-летний водитель КамАЗа при перестроении не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Тойота», который двигался в попутном направлении. Удар пришёлся в бок легковушки.

Смертельное ДТП в Красноярске: грузовик не уступил дорогу и отправил «Тойоту» на встречку

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края, от столкновения «Тойоту» вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В этот момент там двигался автомобиль «Хендай» под управлением 41-летней женщины. Избежать второго удара водитель иномарки не смогла — произошло лобовое столкновение. Сила удара оказалась смертельной для водителя «Тойоты».

В результате ДТП 29-летняя женщина, находившаяся за рулём «Тойоты», скончалась от полученных травм на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водителю автомобиля «Хендай» оказана медицинская помощь — о характере её травм не сообщается. Водитель КамАЗа не пострадал.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.