В Калининградской области водитель «Мерседеса» сбил животное и столкнулся со встречным «Чанганом»

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, после удара водитель иномарки не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Чанган». Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения. На месте аварии незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения. Пострадавшие были оперативно направлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. О характере и тяжести травм на данный момент не сообщается.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.