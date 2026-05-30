В Калининградской области водитель «Мерседеса» сбил животное и столкнулся со встречным «Чанганом»

В Гурьевском районе Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на 14 километре 100 метрах автодороги «Калининград — Зеленоградск». Водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть животное.

Ночное ДТП под Зеленоградском: животное на дороге привело к столкновению автомобилей

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, после удара водитель иномарки не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Чанган». Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения. На месте аварии незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения. Пострадавшие были оперативно направлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. О характере и тяжести травм на данный момент не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.