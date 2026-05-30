Пьяный водитель насмерть сбил 21-летнюю девушку возле ночного клуба в Чите

В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Толпа из более чем десяти человек вышла из ночного клуба, расположенного на пересечении улиц Ленина и Красноармейской. На улице между компаниями завязалась драка, в ходе которой один из мужчин потерял сознание и упал под припаркованный автомобиль BMW.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», позднее за руль иномарки сел находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. Он завёл двигатель, резко нажал на газ, развернулся и на полной скорости влетел в 21-летнюю девушку. В этот момент пострадавшая пыталась привести в чувство своего дядю, который лежал без сознания под машиной. Именно к нему она наклонилась за секунды до удара.

Девушку, одетую в розовую футболку, протащило на несколько метров прямо под колёсами BMW. От полученных травм она скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Её дядя, который также пострадал в драке и находился под автомобилем, был доставлен в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Водитель BMW был задержан сотрудниками полиции. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Виновнику грозит длительный срок лишения свободы.