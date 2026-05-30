Лишённый прав и пьяный: в Свердловской области задержали рецидивиста с 1,15 мг/л алкоголя

В Фировском муниципальном округе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который к тому же был лишён права управления транспортными средствами. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «KIA QLE» для проверки документов. За рулём оказался 34-летний житель Осташкова, имевший явные признаки алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, сотрудники полиции предложили мужчине пройти освидетельствование на месте. Результаты алкотестера подтвердили подозрения: в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 1,15 миллиграмма этилового спирта на литр, что значительно превышает установленную допустимую норму. При этом водитель не отрицал факт употребления алкоголя перед поездкой.

При проверке по электронным базам Министерства внутренних дел выяснилось, что гражданин уже имеет непогашенное наказание за аналогичное правонарушение. Ранее он привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишён права управления транспортными средствами. Несмотря на это, мужчина должных выводов не сделал и вновь сел за руль в состоянии опьянения.

Водитель отстранён от управления транспортным средством. Его автомобиль помещён на специализированную стоянку. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Фигурант задержан в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса. Ему грозит крупный штраф или лишение свободы.