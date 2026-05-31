В Москве суд арестовал Land-Rover женщины из-за её племянника

В Москве у пьяного водителя изъяли автомобиль, который будет продан с аукциона. Согласно действующему законодательству, любой гражданин, севший за руль в нетрезвом виде, рискует остаться без транспортного средства. Мужчина управлял внедорожником Land-Rover Discovery и передвигался по столичным улицам, пока его не остановили сотрудники полиции.

Как сообщает телеграм-канал «База», заметив явные признаки алкогольного опьянения, инспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался. По закону такой отказ автоматически приравнивается к состоянию опьянения. Выяснилось, что нарушение не является первым — ранее москвич уже был лишён водительских прав, и срок наказания ещё не истёк. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства дознаватель ходатайствовал об аресте транспортного средства с целью последующей конфискации в доход государства после вынесения приговора. Автомобиль был официально зарегистрирован на тётю фигуранта. Однако, как установил суд, фактически внедорожником пользовался только сам нарушитель. Закон предусматривает возможность изъятия машины у нетрезвого водителя, ранее лишённого прав, даже если транспорт оформлен на другого человека, но используется совместно.

Изучив материалы дела, судья принял решение наложить арест на автомобиль Land-Rover Discovery. После того как мужчина будет признан виновным, внедорожник стоимостью 4,5 миллиона рублей конфискуют и выставят на открытый аукцион.