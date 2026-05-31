В Москве автомобиль при повороте налево сбил насмерть юношу на мотоцикле

На улице Летчика Бабушкина в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по встречному направлению, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, удар пришёлся в бок двухколёсного транспортного средства. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Установлено, что на момент аварии управлял мотоциклом 18-летний юноша. Обстоятельства, при которых произошло столкновение, продолжают выяснять.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия. Надзорное ведомство также контролирует ход доследственной проверки и принятие по её результатам решения о возбуждении уголовного дела.