В Москве автомобиль при повороте налево сбил насмерть юношу на мотоцикле

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, удар пришёлся в бок двухколёсного транспортного средства. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Установлено, что на момент аварии управлял мотоциклом 18-летний юноша. Обстоятельства, при которых произошло столкновение, продолжают выяснять.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия. Надзорное ведомство также контролирует ход доследственной проверки и принятие по её результатам решения о возбуждении уголовного дела.