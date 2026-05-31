В Богородском округе водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП, один пассажир погиб, восемь пострадали

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Богородском городском округе. Авария произошла на 93-м километре автодороги А-107 ММК. По предварительной информации, мужчина, управляя легковым автомобилем «Тойота», двигался по обочине, где допустил столкновение с автомобилем «Форд», ехавшим по трассе в попутном направлении.

В Московской области автобус опрокинулся после столкновения с тремя легковушками

Как сообщает пресс-служба МВД по Московской области, от удара «Тойоту» вынесло на встречную полосу. Там она столкнулась с легковым автомобилем «Киа» и маршрутным автобусом. После столкновения автобус опрокинулся на бок. Деформация кузова привела к многочисленным травмам у находившихся внутри пассажиров.

В результате происшествия один пассажир автобуса погиб на месте от полученных травм. Ещё 8 граждан обратились за медицинской помощью. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Информация о характере и тяжести их травм не уточняется.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.