В Богородском округе водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП, один пассажир погиб, восемь пострадали

Как сообщает пресс-служба МВД по Московской области, от удара «Тойоту» вынесло на встречную полосу. Там она столкнулась с легковым автомобилем «Киа» и маршрутным автобусом. После столкновения автобус опрокинулся на бок. Деформация кузова привела к многочисленным травмам у находившихся внутри пассажиров.
В результате происшествия один пассажир автобуса погиб на месте от полученных травм. Ещё 8 граждан обратились за медицинской помощью. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Информация о характере и тяжести их травм не уточняется.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.