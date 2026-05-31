Трагедия в Выборгском районе: «Лада Ларгус» опрокинулась на крышу после наезда на ограждение

Полицией Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни четырёх человек, включая несовершеннолетнего. Авария произошла на 124-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе. 46-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал из Санкт-Петербурга в сторону Выборга.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на левом закруглении дороги мужчина не справился с управлением. Автомобиль совершил наезд на силовое ограждение справа по ходу движения, после чего съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Ударная волна и деформация кузова привели к множественным травмам у находившихся внутри людей. По предварительным данным, скорость автомобиля перед опрокидыванием была превышена с учётом сложного участка трассы.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его пассажирки — женщины 47 и 75 лет — от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. В салоне также находился 11-летний мальчик. Ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был экстренно госпитализирован в больницу Выборга, однако спасти его не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователям предстоит установить точную причину потери управления, а также оценить состояние водителя и техническое состояние автомобиля.