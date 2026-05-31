Красноярец за месяц успел спровоцировать аварию, побег и повторное вождение в нетрезвом виде

В селе Верхнепашино Енисейского района водитель-рецидивист за один месяц дважды привлечён к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В середине мая в дежурную часть местной полиции поступило сообщение от жительницы села о том, что неустановленный водитель в ночное время допустил наезд на её автомобиль, после чего скрылся с места происшествия. Личность нарушителя тогда установить не удалось.

Автомобиль помещён на штрафстоянку: рецидивист может лишиться свободы на два года

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края, буквально через несколько дней при патрулировании села Верхнепашино инспекторы ДПС остановили автомобиль «ЛАДА», который по ориентировке был похож на транспортное средство, совершившее ДТП. За рулём отечественной легковушки находился 41-летний мужчина, который уже в апреле текущего года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По механическим повреждениям автомобиля и показаниям водителя полицейские установили, что именно он причастен к недавней ночной аварии.

В этот раз проведённое медицинское освидетельствование мужчины вновь показало наличие алкоголя в организме. В отношении правонарушителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия. Решением суда ему назначено 10 суток административного ареста.

Кроме того, дознавателями Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку. Расследование продолжается.