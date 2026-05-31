В Светлом автомобиль врезался в дерево: водитель и пассажирка погибли на месте

В Калининградской области на улице Горького в городе Светлом произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем «Чанган», допустил наезд на придорожное дерево. Удар пришёлся на переднюю часть автомобиля, в результате чего транспортное средство получило критические повреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 37-летняя пассажирка, находившаяся в салоне, скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Травмы, полученные ими, оказались несовместимы с жизнью.

Ещё один пассажир — 40-летний мужчина — получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние на данный момент не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура города Светлого взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Надзорное ведомство проследит за тем, чтобы расследование было проведено объективно и в установленные законом сроки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.