В Челябинской области пенсионерка погибла под колёсами авто, переходя дорогу в неположенном месте

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, женщина-пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте — справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель не успела среагировать и предотвратить столкновение.
От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля, по предварительным данным, физически не пострадала.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.