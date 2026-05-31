В Челябинской области пенсионерка погибла под колёсами авто, переходя дорогу в неположенном месте

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход. Трагедия произошла в городе Озерск на улице Дзержинского возле дома 32. Водитель, 40-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Creta, совершила наезд на 69-летнюю пенсионерку.

Трагедия в Озерске: 69-летняя пенсионерка погибла под колёсами Hyundai Creta

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, женщина-пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте — справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель не успела среагировать и предотвратить столкновение.

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля, по предварительным данным, физически не пострадала.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.