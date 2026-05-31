В Калининграде водитель «Амберавто» врезался в дерево и скончался в карете скорой помощи

В Калининграде на улице Аллея Смелых вблизи дома №204 произошло дорожно-транспортное происшествие. 39-летний водитель, управляя автомобилем «Амберавто», допустил наезд на придорожное дерево. Удар пришёлся в переднюю часть транспортного средства, в результате чего автомобиль получил значительные механические повреждения.

В Калининграде автомобиль на полном ходу влетел в придорожное дерево: водитель погиб

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи, однако спасти его не удалось — он скончался в карете скорой. Пассажиров в автомобиле, по предварительным данным, не было. Другие транспортные средства в аварию не попали.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.