В Калининграде водитель «Амберавто» врезался в дерево и скончался в карете скорой помощи

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи, однако спасти его не удалось — он скончался в карете скорой. Пассажиров в автомобиле, по предварительным данным, не было. Другие транспортные средства в аварию не попали.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.